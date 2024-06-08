YKS maratonu bugün başlıyor

Üniversite hayali kuran pek çok adayın aylardır süren çalışma maratonun bugün itibariyle sonuna gelindi. Üniversiteye girmek isteyen adaylar, bugün itibariyle Yükseköğretim Kurumları tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumlara Sınavına giriş sağlayacak. Toplamda 245 farklı sınav merkezinde uygulanacak olan sınavlar, 3 farklı oturumda gerçekleştirilecek. Sınavın güvenliğini sağlamak amacıyla ise 2 gün boyunca toplamda 63 Bin 463 emniyet personeline görev yapacağı paylaşıldı.

Engelle adaylara 30 dakika ek süre verilecek

Yükseköğretim Kurumu tarafından yapılan ek düzenlemeyle beraber bu sene ekstradan faydalanma hakkı bulunmayan, işaretleyici ya da okuyucu yardım alan engelli adaylar 30 dakika ek süreyle sınava başlayacak. 3 sınavdan ilki bugün Temel Yeterlilik Testi olarak başlayacak. Saat 10:15’te başlayacak olan sınav için toplamda 120 soru hazırlandı. Adaylar 165 dakika içerisinde 120 soruluk sınavı tamamlamaya çalışacak. İkinci oturum ise yarın gerçekleştirilecek. Alan Yeterlilik Testi olarak nitelendirilen sınav 10:15’te başlayacak. Yine bu defa adaylardan 180 dakika içerisinde 160 soru cevaplaması istenecek.





3. oturum yabancı dil testiyle gerçekleşecek

Sınavın 3. oturumu ise Yabancı Dil Tesisiyle gerçekleştirilecek. Yarın 15:45’te başlayacak olan sınav için adaylara 120 dakika süre tanınacak. 120 dakika süre içerisinde adaylar 80 soruyu yanıtlamaya çalışacak. Sınava girerken adayların giriş belgeleriyle beraber fotoğraflı kimlik kartlarını yanında bulundurmaları zorunlu. 3 farklı oturumla gerçekleştirilecek olan sınavların, sonuçlarının 17 Temmuz 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edileceği paylaşılan bilgiler arasında.