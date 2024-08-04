YKS Tercih İşlemleri Bugün Sona Erdi

YKS Tercih Tarihleri Açıklaması
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin bugün sona ereceğini duyurdu.
Adaylara Hatırlatma
Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kıymetli adaylarımız, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri bugün sona eriyor." ifadesini kullandı.
Tahsislerinizi Gözden Geçirin
Ayrıca, adayları işlemlerini tamamlamaları ve tercihlerini kontrol etmeleri konusunda uyaran Ersoy, "Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.
Bugün, YKS tercih işlemleri için son gün olarak belirlenmiştir. Adayların süreci dikkatlice takip etmesi gerekiyor.