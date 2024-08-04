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YKS Tercih İşlemleri Bugün Sona Erdi

ÖSYM, 2024-YKS tercih işlemlerinin bugün tamamlanacağını duyurdu. Adaylar dikkat!

Yayın Tarihi: 04.08.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 14:24
YKS Tercih İşlemleri Bugün Sona Erdi

YKS Tercih Tarihleri Açıklaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemlerinin bugün sona ereceğini duyurdu.

Adaylara Hatırlatma

Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kıymetli adaylarımız, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri bugün sona eriyor." ifadesini kullandı.

Tahsislerinizi Gözden Geçirin

Ayrıca, adayları işlemlerini tamamlamaları ve tercihlerini kontrol etmeleri konusunda uyaran Ersoy, "Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Önemli Bilgilendirme

Bugün, YKS tercih işlemleri için son gün olarak belirlenmiştir. Adayların süreci dikkatlice takip etmesi gerekiyor.

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