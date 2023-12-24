Yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi

Ardahan'da yaşanan olumsuz hava koşulları, yetkililerin aldığı bir kararla ilkokul ve ortaokul düzeyindeki okulların 25 Aralık Pazartesi günü tatil edilmesine sebep oldu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi
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Ardahan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipinin ulaşımı olumsuz etkilediği belirtilerek, bu durum nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.

 Açıklamada ayrıca, ulaşımın aksamaması için alınan bu karar doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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