Yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi

Ardahan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve tipinin ulaşımı olumsuz etkilediği belirtilerek, bu durum nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, ulaşımın aksamaması için alınan bu karar doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.