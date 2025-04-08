YÖK Başkanı Özvar, 2025 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu

YÖK Başkanı Özvar 2025 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nde Konuştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakü'deki Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi ve Özbekistan'da kurulması planlanan Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi ile ilgili olarak, "Bu etkili modelleri, küresel akademik işbirliğini teşvik etmek için Türkiye'nin kapsamlı uzmanlığını ve güçlü eğitim altyapısını kullanarak Türk dünyası, İslam dünyası ve Afrika'da yaymayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki İnsani Krize Dikkat Çekti

Özvar, Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen zirvenin açılışında, Gazze'de devam eden insani krizi de gündeme getirdi. Eğitim kurumlarının hedef alındığını ve birçok insanın yaşamını yitirdiğini belirten Özvar, "Uluslararası yükseköğretim camiasını akademik özgürlüğü ve insan haklarını açık bir şekilde savunmaya çağırıyoruz." dedi.

Özvar, ABD ve Avrupa'daki bazı üniversitelerde Gazze'ye destek veren akademisyen ve öğrencilere uygulanan baskılara da tepki göstererek, bu tür uygulamaların "akademik özgürlüğün endişe verici bir şekilde erozyona uğradığını" gösterdiğini kaydetti.

Eğitim Vizyonunu Paylaştı

Özvar, eğitimin modern dünyada ülkeleri birbirine bağlayan güçlü köprüler kurduğuna dikkat çekerek, EURIE'nin "küresel diyalog ve işbirliği için müstesna bir platform olduğunu" belirtti. Zirvede yükseköğretim alanında kurumların nasıl daha güçlü ve sürdürülebilir ilişkiler kurabileceği tartışıldı.

Türkiye'nin yükseköğretim vizyonunun "erişilebilirlik, kapsayıcılık, kalite, yenilikçilik ve mükemmellik" üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Özvar, "Üniversiteler, dijital gelişmeler ve uluslararası işbirliği gibi genişletilmiş rollerle karşılaşıyor." dedi.

Uluslararasılaşma Hedefleri

YÖK, 2024-2028 Stratejik Planı'nda uluslararasılaşmayı önceliklerden biri olarak belirliyor. Özvar, Türkiye'nin halihazırda yaklaşık 360 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptığını ve bu sayının 2030 yılına kadar bir milyona çıkarılmasının hedeflendiğini bildirdi. "Üniversitelerimizi, uluslararası görünürlüklerini artırmaları için teşvik ediyoruz."

Yenilikçi Programlarla Geleceğe Hazırlanıyoruz

Özvar, yapay zeka ve dijital teknolojilere yönelik 20 üniversitede 70'in üzerinde yeni lisans ve ön lisans programı açıldığını ve bu sayının kısa süre içinde 70'e çıkarılacağını açıkladı. "Yapay zeka eğitimde yeni bir çağ başlatıyor," ifadesini kullandı.

Uluslararası İşbirliği Zorunluluktur

Malezya Yükseköğretim Bakanı Dr. Zambry Abd Kadir, yükseköğretimin barış ve sürdürülebilir kalkınma için bir köprü olduğunu belirterek, "Uluslararası işbirliği artık bir seçenek değil zorunluluk." dedi.

Zirve, yurt içi ve yurt dışından 400'den fazla yükseköğretim kurumu temsilcisi katılımıyla gerçekleştirildi ve açılış konuşmalarının ardından YÖK Başkanı Özvar, çeşitli stantları ziyaret etti.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen 2025 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE), Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, zirvenin açılışında konuşma yaptı.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen 2025 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi (EURIE), Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) tarafından İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, zirvenin açılışında konuşma yaptı.