YÖK Başkanı Özvar'dan SDÜ'deki 'Gazze Köprüsü'ne Kutlama

YÖK Başkanı Özvar'dan 'Gazze Köprüsü' açıklaması

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kampüsünde doğu ve batı yerleşkelerini birbirine bağlayan köprüye "Gazze Köprüsü" adının verilmesini NSosyal hesabından paylaştığı mesajla değerlendirdi.

Açıklamanın detayları

Özvar, paylaşımında Gazze'de iki yıldır süren insanlık dramının yalnızca belirli bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın ortak vicdanında derin yaralar açtığını ve bu tablo karşısında gösterilen farkındalık çabalarını anlamlı bulduğunu belirtti.

SDÜ'de doğu ve batı kampüslerini birbirine bağlayan köprüye "Gazze Köprüsü" adının verilmesinin bu duyarlılığın bir ifadesi olduğunu aktaran Özvar, şunları kaydetti:

"Gazze Köprüsü, artık sadece bir yapının değil, yüreklerin, düşüncelerin ve insanlık değerlerinin birbirine uzandığı bir köprünün adıdır. Bu anlamlı karara öncülük eden üniversite yönetimimizi, hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, üniversitemizi ortaya koyduğu bu farkındalık yaklaşımı için kutluyorum."

Özvar'ın açıklaması, üniversitenin aldığı kararın hem kampüs içi bir bağlamda hem de toplumsal duyarlılık açısından önemine vurgu yapıyor.