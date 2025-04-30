YÖK Başkanı Özvar'dan Yeşil Ekonomi Açıklamaları: Yeni Programlar Yolda

YÖK Başkanı Özvar, Yeşil Ekonomi İçin Üniversitelere Yön Verdi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 261. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'nda, ülkemizin yeşil ekonomi yolunda ihtiyaç duyacağı uzmanları yetiştirmek üzere üniversitelerde ilgili alanlarda ön lisans, lisans ve lisansüstü programların açılmasının planlandığını açıkladı. Özvar, bu doğrultuda etkin bir yapı oluşturacaklarını vurguladı.

Bölgesel Toplantılardan Çıkarılan Sonuçlar

Özvar, Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleştirilen “2030'a Doğru Türk Yükseköğretim Vizyonu Bölgesel Toplantıları”'nın verimli geçtiğini belirterek, toplantıların kalıcı sonuçlar doğurması için rapor hazırlanmasına karar verildiğini duyurdu. Oluşturulan eylem planının, önümüzdeki ay üniversitelerle paylaşılacağını ifade etti.

Rekabet Gücünün Artırılması

YÖK Başkanı, temel hedeflerin üniversitelerin rekabet gücünü artırmak, sürdürülebilir bir yükseköğretim sistemi inşa etmek ve ulusal ile uluslararası itibarını güçlendirmek olduğunu vurguladı. Ayrıca, yapay zeka temelli program açan üniversite sayısını 80'e çıkaracaklarını ve bu üniversiteler arasında vakıf üniversitelerinin de yer alacağını belirtti.

Siber Güvenlik ve Dijital Dönüşüm

Özvar, siber güvenlik alanında ön lisans ve lisans programlarının sayısını artıracaklarını, dijitalleşme ve bilişim teknolojileri temelli sağlık eğitiminde dönüşüm hedeflediklerini açıkladı. Bu hedefler doğrultusunda çalışma grubu oluşturduklarını belirtti ve yeni ön lisans programlarının bu yıl açılmak üzere üniversitelere teklif edileceğini açıkladı.

Tarımda Dijital Teknolojilere Dönüşüm

Tarım sektörünün dijital dönüşümüne değinen Özvar, bu alanda lisans ve ön lisans programlarının oluşturulmasını ve mevcut programların revize edilmesini hedeflediklerini belirtti. Böylece Türkiye'nin tarımsal üretim kapasitesini artırmayı ve küresel rekabet gücünü güçlendirmeyi amaçlıyorlar.

Yeşil Dönüşüm ve Bilim Kafe Uygulaması

Özvar, üniversitelerden mevcut programlarının müfredatlarına yeşil dönüşüm perspektifini entegre etmelerini beklediklerini belirtti. Ayrıca “Bilim Kafe” uygulamasının üniversiteler tarafından hayata geçirilmesini teşvik etti.

Akreditasyon Süreçleri ve Yeterlilikler Çerçevesi

Nisan ayı itibarıyla, istihdamına onay verilen araştırmacı sayısının 313 ve 166 olarak kaydedildiğini bildiren Özvar, akademik birimlerin akredite olma şartı getireceklerini, 2027'ye kadar tüm üniversitelerin akreditasyon süreçlerini tamamlamasını beklediklerini açıkladı. Ayrıca Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosunun uluslararası alanda avantaj sağladığını vurguladı.

Spor Dostu Kampüs Projesi Hakkında

Geçen yıl duyurulan Spor Dostu Kampüs Projesiyle ilgili bilgi veren Özvar, başvuruların olumlu sonuçlandığını açıkladı. İlk yıl başvuran 83 üniversiteden 66'sının olumlu değerlendirildiğini ve sonuçların 19 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu'nda düzenlenen 261. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'nın açılışına katılarak konuşma yaptı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu'nda düzenlenen 261. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'nın açılışına katılarak konuşma yaptı.