Yozgat'ta 11 İlçede Eğitime Kar Engeli

Yozgat ve 11 ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 21:20
Yozgat'ta 11 İlçede Eğitime Kar Engeli

Yozgat kent merkezi ve 11 ilçesinde yarın eğitime ara verileceği duyuruldu. Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, yarın il genelinde kar yağışının devam edeceği, hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşebileceği ve tipi etkisinin görüleceği belirtildi.

Açıklamada, eğitime ara verilen yerler arasında Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçeleri yer alıyor.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları ve kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Yozgat kent merkezi ile 11 ilçesinde eğitime yarın için ara verildi.

Yozgat kent merkezi ile 11 ilçesinde eğitime yarın için ara verildi.

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