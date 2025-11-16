Yozgat'ta Kanser Hastalarına Moral: Sorgun'da Gençlerle Dayanışma Günü

Yozgat'ta Kanser Hastalarına Moral Dolu Gün

Sorgun'da gençlerle bir araya gelerek dayanışma ve motivasyon sağlandı

Yozgat’ta kanser hastaları, Sorgun’da düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya gelerek moral ve motivasyon dolu bir gün yaşadı. Gün boyunca çeşitli oyunlar oynayan ve atölye çalışmalarına katılan hastalar, hem birlikte vakit geçirdi hem de güçlü bir dayanışma örneği sergiledi.

Etkinlikte oyunlar, atölyeler ve boyama çalışmaları ön plana çıktı; katılımcılar hem eğlendi hem de birbirlerinin hikayelerini dinleyerek destek oldu.

Etkinliğe katılan Emine Öztürk, yapılan faaliyetlerin kendilerine büyük moral verdiğini belirterek şunları söyledi, "Yozgat’tan geliyoruz. Bugün burada oyunlar oynadık. Güzel etkinliklere imza attık. Çok güzel bir gün. Şimdi de boyama yapıyoruz. Bunlar bizim hastalarımıza gerçekten çok güzel moral oluyor. Bize ve hasta yakınlarına da çok güzel moral oluyor. Günümüzü böyle güzel değerlendirmeye çalışıyoruz. Kanser hastaları için moral, motivasyon çok önemli. Birliktelik çok önemli. Birbirimize destek olmamız çok önemli. Biz de bunu başardığımızı sanıyorum. Başardığımızı biliyorum ve büyükçe bir aile olmaya çalışıyoruz. Herkes etkinliğimizi gördükçe bize katılmaya geliyor."

Gençlerin de ilgi gösterdiği etkinlikte Üniversite öğrencisi Nisa Şahingöz, etkinliğin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını ifade ederek şöyle konuştu: "İngiliz Dili ve Edebiyatı 3. sınıf öğrencisiyim. Kanser hastalarının en çok ihtiyacı olan şey moral ve motivasyon. Biz bugün burada onlara moral olmak, destek vermek amacıyla farklı etkinlikler düzenledik ve gençler olarak bu etkinliklerde yer aldık. Şimdi bez çanta boyuyoruz. İnsanlarla sohbet ediyoruz, hikayelerini dinliyoruz. Olabildiğimiz kadar destek olmaya çalışıyoruz. Benim babam da çok yakın bir zamanda kanser atlattı. Benim babam da kanser hastasıydı. Burada olmak benim için hem duygusal açıdan hem de manevi açıdan çok değerli."

Gün boyunca süren etkinlikler sayesinde kanser hastaları hem sosyal bir ortamda buluşma imkânı buldu hem de moral depoladı.

