Yozgat'ta Kayıp Genç M.F.T.'nin Cesedi Bulundu

Yozgat'ta ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 27 yaşındaki M.F.T.'nin cansız bedenine ulaşıldı. 26 Aralık Perşembe günü, M.F.T.'nin ailesi, emniyet ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. M.F.T., Top Mezarlığı'nda hareketsiz halde bulundu.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirlerken, M.F.T.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, M.F.T.'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.