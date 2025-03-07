Yozgat'ta Kayıp Öğretmen İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Yozgat'ta üç gündür kayıp olan sınıf öğretmeni için arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vali Mehmet Ali Özkan, yaptığı açıklamada, henüz herhangi bir ize rastlayamadıklarını belirtti.

Arama Çalışmaları Sürüyor

Vali Özkan, arama faaliyetlerinin hem sahada hem de teknik imkanlarla sürdürüldüğünü vurguladı. "Akçakışla Göleti'nde su altı ve üstü aramaları yapıyoruz. Jandarma, AFAD ve gönüllü ekiplerimizle birlikte bölgedeki tüm alanları tarıyoruz" dedi.

Yozgat Valisi, halkın da desteğini almakta olduklarını ifade ederek, "Çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah kayıp öğretmenimizi bulana kadar sürecek" diye konuştu. Ayrıca, vatandaşların şüpheli bir durum fark etmeleri veya herhangi bir bilgiye ulaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları gerektiğinin altını çizdi.

Kayıp Öğretmenin Bilgileri

Doğankent ilçesi Şehit Lokman Erkan İlkokulu'nda görev yapan 36 yaşındaki sınıf öğretmeni Tanju Oğuz için yakınları 4 Mart Salı günü kayıp ihbarında bulundu. Oğuz'un otomobilinin terk edildiği yer olarak belirlenen Akdağmadeni ilçesi'ne bağlı Akçakışla köyü göleti çevresinde, AFAD, jandarma, emniyet, JASAT, JAK ve MEB AKUB timlerinden oluşan 150 personel ile arama çalışmaları başlatılmıştı.

Yozgat'ta 3 gündür kendisinden haber alınamayan sınıf öğretmeninin bulunmasına yönelik başlatılan arama çalışması devam ediyor. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, arama çalışmalarıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.