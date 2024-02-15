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Yozgat'ta yolcu otobüsü kontrolden çıktı: 1 ölü 19 yaralı

Yozgat'ta seyir halindeki bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi de yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 12:01
Yozgat'ta yolcu otobüsü kontrolden çıktı: 1 ölü 19 yaralı

Amasya'ya gitmekte olan Mis Amasya Tur'un 05 ACF 108 plakalı yolcu otobüsü, Mersin'in Tarsus ilçesinden yola çıktıktan sonra Yozgat-Kayseri kara yolunda Battal köyü yakınlarında devrildi. Otobüsü kullanan M.K. (54) isimli şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtildi.

kaza

YOZGAT'TA OTOBÜS KAZASI: EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Yozgat'ta bir otobüs kazası olduğu ihbarı üzerine olay yerine ulaştı. Kazada 19 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır. Yaralılar, Yozgat Şehir Hastanesi, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Sorgun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Fakat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yatan Dindar Kelsaka (64) adlı yaralı, kurtarılamadı.

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