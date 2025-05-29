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YSK Başkanı Yener, Meksika'daki Seçimlere Gözlemci Olacak

YSK Başkanı Ahmet Yener, Meksika'da 1 Haziran 2025'te yapılacak tarihi seçimlere gözlemci olarak katılacak.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 16:38
YSK Başkanı Yener, Meksika'daki Seçimlere Gözlemci Olacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Meksika'da 1 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek tarihe tanıklık edecek. Bu seçimde, yargı organlarının üyeleri halk tarafından seçilecek.

AA muhabirinden alınan verilere göre, Yener, YSK üyeleri Ali Ürker ve Dr. Serdar Mutta ile birlikte Meksika'ya hareket etti. Cevap verecekleri sorumluluklar gereği Yener ve YSK ekip arkadaşları, tarihi bir olay için Meksika halkı ile bir araya gelecek.

Meksika'da yapılacak bu seçim, ülke tarihinde ilk kez gerçekleşecek ve yargı organlarının üyelerinin doğrudan halk oylamasıyla belirleneceği anlamına geliyor. Seçim ile birlikte; Meksika Yüksek Mahkemesi'nin 9 üyesi, Seçim Mahkemesi Üst Kurulu'nun 2 üyesi, Seçim Mahkemesi Bölge Kurulları'nın 15 üyesi, Yargı Disiplin Kurulu'nun 5 üyesi ve 464 bölge mahkemesi yargıcı ile 386 yerel mahkeme yargıcı halkın oylarıyla belirlenecek.

Bu seçimler, Meksika'nın yargı sisteminde demokratikleşme ve şeffaflık açısından atılmış önemli bir adım olarak görülüyor. Seçimlerin organizasyonu ise Meksika Ulusal Seçim Enstitüsü (INE) tarafından yürütülecek.

Yener ayrıca, Meksika'daki programı kapsamında Meksika Cumhuriyet Senatosu'nda, Türkiye'nin seçim sistemi hakkında senato temsilcileri ve milletvekillerine sunum gerçekleştirdi. Bu sunumda YSK'nin seçim uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. Senato programına Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Murat Salim Esenli ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Necati Kutlu da eşlik etti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener (sağ 5), 1 Haziran 2025 günü yapılacak, yargı...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener (sağ 5), 1 Haziran 2025 günü yapılacak, yargı organlarının üyelerinin halk tarafından belirlenmesine ilişkin seçimlere gözlemci sıfatıyla katılmak üzere Meksika'ya gitti.

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