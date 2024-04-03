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YSK'nın kararıyla Van Belediye Başkanlığı mazbatası DEM Parti adayına verildi! AK Parti'li isim önce kutladı sonra sildi

Van'da yaşanan belediye başkanlığı mazbatası tartışmaları son buldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mazbatanın DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi. Bu karar, başta Van olmak üzere birçok kentte olaylara neden olmuştu.

Yayın Tarihi: 03.04.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 23:05
YSK'nın kararıyla Van Belediye Başkanlığı mazbatası DEM Parti adayına verildi! AK Parti'li isim önce kutladı sonra sildi

YSK'nın kararının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, kararı tebrik eden bir paylaşım yapmış, ancak daha sonra bu paylaşımı silmiştir. Yazıcı, "Van ilindeki belediye başkanı seçimi ile ilgili 1 Nisan günü zuhur eden cinnet hali durumu, YSK verdiği isabetli kararla sonlandırdı. Yüksek Kurulu ve sayın üyeleri içtenlikle kutluyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Mazbata Sürecinde Yaşanan Gerginlikler

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın Abdullah Zeydan'ın seçime yeterliliğinin olmadığı gerekçesiyle seçilmemiş sayılmasına ve mazbatanın diğer adaya verilmesine karar vermesi, büyük tartışmalara yol açmıştı. DEM Parti, kararın iptali için YSK'ya başvurmuş, YSK ise DEM'in itirazını kabul ederek mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetmiştir.

seçim

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