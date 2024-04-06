YSK, Zeydan hakkındaki gerekçeli kararı açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan ile ilgili gerekçeli kararını açıkladı. Yazılı olarak yapılan açıklamada “Diyarbakır ACM'nin 29 Mart 2024 tarihli kararı yok hükmünde olsa da bu haliyle de henüz kesinleşmiş değildir. Abdullah Zeydan’ın şeklen de olsa seçim takvimine uygun sürede ibraz edilmiş ve kabul edilmiş, hakkında kesinleşmiş bir yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı vardır. Bu nedenle Zeydan, 31 Mart 2024 oy verme günü itibarıyla, seçilme yeterliliğini taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

YSK kararı sonrasında, dün (5 Nisan) mazbatasını alan Abdullah Zeydan, bugün Van Büyükşehir Belediyesi’ne giderek görevi devraldı.