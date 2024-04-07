Yüksek maaşla emeklilik yolu açıldı! Milyonlarca çalışana yeşil ışık yakıldı

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YÜKSEK MAAŞLA EMEKLİ OLMA ŞANSI

Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul 3 bin 600 ek göstergelerle ilgili açıklama yaptı ve hızlı şekilde hayata geçmesi gerektiğini söyledi. Tonbul düzenleme sonrasında ikramiye ve maşaların yükseleceğini söyledi. Hızlı şekilde 3 bin 600 ek göstergenin hızlı şekilde hayata geçirilmesini isteyen Tonbul ek gösterge düzenlemesiyle 5.3 milyon kamu görevlisinin ve emekli vatandaşın ek göstergelerinin düzenleneceğini ve emekli maaşlarında da artışlar yaşanacağını söyledi.





Tonbul konu ile ilgili açıklamalarında şu sözlere yer verdi; 'Konfederasyonumuzun birinci dereceye 4600 ek gösterge verilmesi ile ilgili kararlılığı geçtiğimiz sene Ağustos ayında imzalanan 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde kayıt altına alındı. Yüz binlerce kamu personeli geçen 6 ayda adımların atılmasını heyecanla bekledi. Harekete geçilmesini istiyoruz. Birinci dereceye gelen kamu çalışanları için 3600 ek göstergenin hızlı şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda tazminat yansıtma oranlarının da düzenlenmesi ve ek ödeme emekli maaşlarına yansıtılmalıdır.' Çalışmaların Meclis tarafından tamamlanması heyecanla bekleniyor. 3600 ek gösterge memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları maaşları ve ikramiyelerinin belirlenmesini etkiler. Ek gösterge yüksek olursa emekli maaşı ve ikramiyesi de yüksek olur. Bu sebeple birinci derece kadro memurlar ek gösterge rakamlarının yükselmesini istiyor.