Yüksekova'da Elektrik Kesintisi: Çobanpınar Öğrencileri Lüks Lambasıyla Ders Çalışıyor

İran sınırındaki köyde soğuk ve karanlık eğitimi zorluyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan Çobanpınar köyünde yaşanan elektrik kesintisi, günlük yaşamı ve eğitimi olumsuz etkiledi.

Yüksekova ilçesinin en zorlu coğrafyasına sahip olan Çobanpınar köyü, olumsuz hava şartları nedeniyle elektriksiz kaldı. Elektriklerin kesilmesiyle köy sakinleri karanlıkta kaldı ve soğuk havanın da etkisiyle zor günler geçiriyor.

Öğrenciler lüks lambası ışığında ders çalışmak zorunda kalıyor.

Köy sakinleri, duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Bu kadar da olmaz, saatlerdir elektrik yok, hava soğuk. Biz de zorlanıyoruz. Öğrencilerimiz ise lüks lambası ışığında çalışıyorlar. Yetkililerin acilen önlem almasını istiyoruz"

Çobanpınar halkı, yetkililerden kısa sürede çözüm ve altyapı desteği bekliyor.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNİN İRAN SINIRINDA BULUNAN ÇOBANPINAR KÖYÜNDE YAŞANAN ELEKTRİK KESİNTİSİ, VATANDAŞLARI MAĞDUR EDERKEN, ÖZELLİKLE ÖĞRENCİLER DERSLERİNİ LÜKS LAMBASI IŞIĞINDA ÇALIŞMAK ZORUNDA KALDI.