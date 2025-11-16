Yüksekova'da Elektrik Kesintisi: Çobanpınar Öğrencileri Lüks Lambasıyla Ders Çalışıyor

Yayın Tarihi: 16.11.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 12:07
İran sınırındaki köyde soğuk ve karanlık eğitimi zorluyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin İran sınırında bulunan Çobanpınar köyünde yaşanan elektrik kesintisi, günlük yaşamı ve eğitimi olumsuz etkiledi.

Yüksekova ilçesinin en zorlu coğrafyasına sahip olan Çobanpınar köyü, olumsuz hava şartları nedeniyle elektriksiz kaldı. Elektriklerin kesilmesiyle köy sakinleri karanlıkta kaldı ve soğuk havanın da etkisiyle zor günler geçiriyor.

Öğrenciler lüks lambası ışığında ders çalışmak zorunda kalıyor.

Köy sakinleri, duruma tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Bu kadar da olmaz, saatlerdir elektrik yok, hava soğuk. Biz de zorlanıyoruz. Öğrencilerimiz ise lüks lambası ışığında çalışıyorlar. Yetkililerin acilen önlem almasını istiyoruz"

Çobanpınar halkı, yetkililerden kısa sürede çözüm ve altyapı desteği bekliyor.

