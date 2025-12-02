Yunanistan Çiftçi Eylemi İpsala (Kipi) Sınır Kapısı'nı Kapattı

Kipi Gümrük Kapısı'ndaki traktörlü protesto, Türkiye ile sınır geçişlerini durdurdu

Edirne İpsala Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kipi Sınır Kapısında Yunanlı çiftçilerin traktörlerle düzenlediği eylem nedeniyle iki ülke arasındaki geçişler tamamen durdu.

Yunanistan'da hükümetin tarım politikalarına, artan üretim maliyetlerine ve düşük alım fiyatlarına tepki olarak başlatılan protestoda toplanan çiftçiler, akşam saatlerinde traktörlerle yolu kapatarak sınır kapısının çalışmasını engelledi.

Saat 19.00'dan beri geçiş yapılamıyor. Eylemin başlamasıyla sınır hattında uzun araç kuyrukları oluştu. Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen vatandaşlar ve ticari araçlar beklemeye alınırken, Yunanistan'dan Türkiye'ye dönmek isteyen bazı kişiler de kapıdan çıkış yapamadı.

Yetkililer, sürücülere Pazarkule-Kastanies ve diğer alternatif sınır kapılarını kullanmaları yönünde uyarıda bulundu. Ancak Yunanistan genelinde çiftçilerin zaman zaman farklı noktalarda da benzer eylemler düzenlediği belirtilerek, alternatif güzergahlarda da yoğunluk yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Çiftçiler eylemlerinde akaryakıt desteği, vergi indirimi, elektrik maliyetlerinin düşürülmesi ve tarım ürünlerinde alım fiyatlarının artırılması gibi taleplerini yineliyor. Eylemin ne zaman sona ereceğine ilişkin Yunan makamlarından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

EDİRNE İPSALA SINIR KAPISI’NIN KARŞISINDA, KİPİ SINIR KAPISI’NDA YUNANLI ÇİFTÇİLERİN TRAKTÖRLERLE YAPTIĞI EYLEM SEBEBİYLE GEÇİŞLER DURDU.