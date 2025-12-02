Yunanistan Çiftçi Eylemi İpsala (Kipi) Sınır Kapısı'nı Kapattı

Yunan çiftçilerin traktörlü eylemi nedeniyle Kipi Gümrük Kapısı'nda geçişler saat 19.00'dan beri durdu; alternatif kapılara yönlendirme yapıldı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 22:26
Yunanistan Çiftçi Eylemi İpsala (Kipi) Sınır Kapısı'nı Kapattı

Yunanistan Çiftçi Eylemi İpsala (Kipi) Sınır Kapısı'nı Kapattı

Kipi Gümrük Kapısı'ndaki traktörlü protesto, Türkiye ile sınır geçişlerini durdurdu

Edirne İpsala Sınır Kapısı'nın karşısındaki Kipi Sınır Kapısında Yunanlı çiftçilerin traktörlerle düzenlediği eylem nedeniyle iki ülke arasındaki geçişler tamamen durdu.

Yunanistan'da hükümetin tarım politikalarına, artan üretim maliyetlerine ve düşük alım fiyatlarına tepki olarak başlatılan protestoda toplanan çiftçiler, akşam saatlerinde traktörlerle yolu kapatarak sınır kapısının çalışmasını engelledi.

Saat 19.00'dan beri geçiş yapılamıyor. Eylemin başlamasıyla sınır hattında uzun araç kuyrukları oluştu. Türkiye'den Yunanistan'a geçmek isteyen vatandaşlar ve ticari araçlar beklemeye alınırken, Yunanistan'dan Türkiye'ye dönmek isteyen bazı kişiler de kapıdan çıkış yapamadı.

Yetkililer, sürücülere Pazarkule-Kastanies ve diğer alternatif sınır kapılarını kullanmaları yönünde uyarıda bulundu. Ancak Yunanistan genelinde çiftçilerin zaman zaman farklı noktalarda da benzer eylemler düzenlediği belirtilerek, alternatif güzergahlarda da yoğunluk yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Çiftçiler eylemlerinde akaryakıt desteği, vergi indirimi, elektrik maliyetlerinin düşürülmesi ve tarım ürünlerinde alım fiyatlarının artırılması gibi taleplerini yineliyor. Eylemin ne zaman sona ereceğine ilişkin Yunan makamlarından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

EDİRNE İPSALA SINIR KAPISI’NIN KARŞISINDA, KİPİ SINIR KAPISI’NDA YUNANLI ÇİFTÇİLERİN TRAKTÖRLERLE...

EDİRNE İPSALA SINIR KAPISI’NIN KARŞISINDA, KİPİ SINIR KAPISI’NDA YUNANLI ÇİFTÇİLERİN TRAKTÖRLERLE YAPTIĞI EYLEM SEBEBİYLE GEÇİŞLER DURDU.

EDİRNE İPSALA SINIR KAPISI’NIN KARŞISINDA, KİPİ SINIR KAPISI’NDA YUNANLI ÇİFTÇİLERİN TRAKTÖRLERLE...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dilovası parfüm fabrikası yangını: Hakaret paylaşımı yapan 2 kişi tutuklandı
2
Papa Ziyareti Sonrası İznik'te Sit İçindeki Arsa 5,5 Milyon Liraya İlan Edildi
3
Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da
4
Edirne'de Kırmızı Işık İhlali: Motosiklet Yayaya Çarptı, 2 Yaralı — O Anlar Kamerada
5
İstiklal Mahallesi'ne yeni mezarlık ve Ahi Evran yapılarına restorasyon talebi
6
Sinop'ta ATV'nin Çarptığı Yaya Yaralandı
7
Niyazi Nefi Kara: 'Külçe altınları televizyonda gördüm' — Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde