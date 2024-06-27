Yunanistan'da denizde kurtarma girişimi ölümle sonuçlandı!

Yunanistan'ın Nea Makri bölgesinde Mısırlı göçmen Ahmet, boğulma tehlikesi geçiren bir yaşlı adamı kurtarmak isterken hayatını kaybetti.

Olay, plajda bulunanlar tarafından hızla fark edildi. Boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam diğer plaj ziyaretçileri tarafından kurtarılırken, Ahmet'in dalgalı denize cesurca girdiği ve maalesef boğularak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bölge sakinleri, yıllardır tanıdıkları Ahmet için sosyal medyada övgü dolu mesajlar paylaştılar. Onun cesareti ve fedakarlığı takdirle anıldı. Nea Makri Belediyesi ise Ahmet'in eşi ve çocuklarına destek olacaklarını belirtti.

