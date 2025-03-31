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Yunanistan'da Kiklad Adaları'nda Şiddetli Yağışlar Sel ve Maddi Hasara Neden Oldu

Yunanistan'ın Kiklad Adaları'nda etkili olan şiddetli yağış, sel ve maddi hasara yol açtı, 13 kişi kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 23:41
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 23:41
Yunanistan'da Kiklad Adaları'nda Şiddetli Yağışlar Sel ve Maddi Hasara Neden Oldu

Şiddetli Yağış Kiklad Adaları'nda Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Yunanistan'ın Kiklad Adaları, Ege Denizi üzerindeki şiddetli yağışların etkisiyle zor durumda kaldı. Yunan Devlet Televizyonu ERT tarafından aktarılan habere göre, özellikle Paros, Mikonos ve Siros adaları yağışlardan ciddi şekilde etkilendi.

Paros'ta Sel ve Maddi Hasar

Paros adasında meydana gelen sel baskınları, pek çok aracı sular altında bıraktı ve geniş çaplı maddi hasara yol açtı. Araç trafiğinin yasaklandığı adada, selden etkilenen 13 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yardım Çalışmaları ve Eğitim Araştırmaları

Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, bu tür acil durumlarda müdahaleye hazır durumda bekliyor. Ayrıca, şiddetli yağış nedeniyle Paros, Mikonos, Rodos ve Sömbeki adalarındaki okullarda, eğitim faaliyetlerine yarın ara verileceği bildirildi.

Bu olay, Kiklad Adaları'nda yaşamı olumsuz etkileyen bir doğal afete işaret etmekte ve yerel yönetimlerin durumu kontrol altına alma çabalarını hızlandırması gerektiğini göstermektedir.

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