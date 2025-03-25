Yunus Emre Enstitüsü Libya'da İftarla Faaliyetlerine Başladı

Yunus Emre Enstitüsü Libya'da İftar Programı Düzenledi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Libya’nın başkenti Trablus’ta düzenlediği iftar programıyla faaliyetlerine başladı. Trablus’taki YEE binasında gerçekleştirilen etkinliğe, Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Huveyc, Turizm ve El Sanatları Bakanı Nasreddin Fazani, Kadın İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Huriye Tormal, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Haddad, Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, birçok ülkenin diplomatik temsilcisi ve Libyalı yetkililer katıldı.

Pasta Keserek Kutladılar

İftar programının ardından, Kadın İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Tormal ve Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi Begeç, YEE’nin Libya’da faaliyetlerine başlamasını kutlamak amacıyla pasta kesti.

YEE Faaliyetleri Hızla Başladı

Etkinlikte AA muhabirine açıklamalarda bulunan YEE Trablus Koordinatör Vekili Yalçın Doğan, enstitü binasını sadece bir buçuk ay içerisinde hazırlayarak faaliyete geçirdiklerini belirtti. Doğan, YEE merkezinin eğitim, kültürel tanıtım ve çeşitli etkinlikler için açık olduğunu ifade etti.

Doğan, "Yunus Emre Enstitüsü (Libya’da) tam kapasite başladı. Biz startı bugün verdik. Bugün itibarıyla artık YEE’de Türkçe eğitimi, Türk kültürü, Türk mutfağı ve Türk sanatını tanıtmaya hazır bir aşamaya geldik." dedi.

Doğan, YEE’nin Libya’daki öncelikli faaliyetlerinin Türkçe öğretimine yönelik olacağını, ardından Türk kültürü, Türk mutfağı ve Türk tarihi üzerine etkinliklerin gerçekleştirileceğini aktardı.