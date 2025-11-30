Yunusemre’de 'Temiz Nefes Sağlıklı Gelecek' Paneli: Akciğer Sağlığı Öne Çıktı

Yunusemre Belediyesi ve MCBÜ işbirliğiyle düzenlenen 'Temiz Nefes Sağlıklı Gelecek' panelinde akciğer sağlığını etkileyen faktörler ve korunma yolları ele alındı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 17:08
Yunusemre’de 'Temiz Nefes Sağlıklı Gelecek' Paneli: Akciğer Sağlığı Öne Çıktı

Yunusemre’de "Temiz Nefes Sağlıklı Gelecek" paneli düzenlendi

Yunusemre Belediyesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğinde toplumda sağlıklı yaşam farkındalığını artırmak amaçlı "Temiz Nefes Sağlıklı Gelecek" paneli gerçekleştirildi. Etkinlik MASKİ İkiz Kuleler Konferans Salonunda yapıldı ve akciğer sağlığını etkileyen faktörler, riskler ile korunma yöntemleri bilimsel veriler ışığında ele alındı.

Katılımcılar ve moderatör

Panele Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan ile Hakan Gürtunca, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Panelin moderatörlüğünü Yunusemre Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonu Başkanı Hüseyin Sürel üstlendi. Konuşmacılar arasında MCBÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Deniz Kızılırmak, Diyetisyen Sevcan İnci ve Fizyoterapist Başak Ertürk yer aldı. Programın açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın selamlarını ileterek sağlıklı yaşam için toplumsal farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Panelde öne çıkan konular

Uzmanlar panelde hava kirliliğinin akciğerler üzerindeki olumsuz etkilerini, sigara ve tütün ürünlerinin yol açtığı hastalıkları, beslenmenin solunum sağlığına katkısını, doğru nefes teknikleri ve düzenli fiziksel aktivitenin önemini bilimsel verilerle paylaştı. Katılımcılara günlük yaşamda uygulanabilecek basit ama etkili koruyucu sağlık önerileri sunuldu.

Kapanış

Panel, vatandaşların merak ettikleri konuları uzmanlara yönelttiği soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ İLE MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİNDE ‘TEMİZ NEFES SAĞLIKLI...

YUNUSEMRE BELEDİYESİ İLE MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİNDE ‘TEMİZ NEFES SAĞLIKLI GELECEK’ İSİMLİ PANEL DÜZENLENDİ. PANELDE AKCİĞER SAĞLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KORUMA YOLLARI ELE ALINDI.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ İLE MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİNDE ‘TEMİZ NEFES SAĞLIKLI...

İLGİLİ HABERLER

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas’ta 11 Kasım’da 58 Bin Fidan Toprakla Buluştu
2
Kar Küreme Aracına Çarpan Kamyonette Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
Samsun'da motosiklette silahlı saldırı: 2 genç yaralandı
4
Aydın'da En Çok Yağış Kuyucak Musakolu'da: 59,8 kg
5
Aydın'da Freni Tutmayan Otomobil Park Halindeki 3 Araca Çarptı: 1 Yaralı
6
Vanlı Öğretmen Saniye Kurt, C1 Koreceyle Öğrencilerine İlham Veriyor
7
Elazığ'da Yoğun Sis: Harput'ta Görüş 5 Metreye Düştü

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı