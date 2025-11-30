Yunusemre’de 'Temiz Nefes Sağlıklı Gelecek' Paneli: Akciğer Sağlığı Öne Çıktı

Yunusemre’de "Temiz Nefes Sağlıklı Gelecek" paneli düzenlendi

Yunusemre Belediyesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğinde toplumda sağlıklı yaşam farkındalığını artırmak amaçlı "Temiz Nefes Sağlıklı Gelecek" paneli gerçekleştirildi. Etkinlik MASKİ İkiz Kuleler Konferans Salonunda yapıldı ve akciğer sağlığını etkileyen faktörler, riskler ile korunma yöntemleri bilimsel veriler ışığında ele alındı.

Katılımcılar ve moderatör

Panele Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan ile Hakan Gürtunca, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Panelin moderatörlüğünü Yunusemre Gençlik, Spor ve Eğitim Komisyonu Başkanı Hüseyin Sürel üstlendi. Konuşmacılar arasında MCBÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Deniz Kızılırmak, Diyetisyen Sevcan İnci ve Fizyoterapist Başak Ertürk yer aldı. Programın açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın selamlarını ileterek sağlıklı yaşam için toplumsal farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Panelde öne çıkan konular

Uzmanlar panelde hava kirliliğinin akciğerler üzerindeki olumsuz etkilerini, sigara ve tütün ürünlerinin yol açtığı hastalıkları, beslenmenin solunum sağlığına katkısını, doğru nefes teknikleri ve düzenli fiziksel aktivitenin önemini bilimsel verilerle paylaştı. Katılımcılara günlük yaşamda uygulanabilecek basit ama etkili koruyucu sağlık önerileri sunuldu.

Kapanış

Panel, vatandaşların merak ettikleri konuları uzmanlara yönelttiği soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

