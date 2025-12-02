Yunusemre Hayvan Yaşam Merkezi: Sokak Hayvanlarına Modern Yuva

Yunusemre Hayvan Yaşam Merkezi, modern altyapı ve profesyonel kadrosuyla 1770 sahipsiz köpeğe bakım, tedavi ve barınma sağlıyor.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 16:02
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde hizmet veren Yunusemre Hayvan Yaşam Merkezi, modern yapısı ve profesyonel kadrosuyla sahipsiz hayvanlara güvenli ve sağlıklı bir yaşam sunmaya devam ediyor. Merkez, sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve barınma ihtiyaçlarına kapsamlı çözümler getiriyor.

Merkez hakkında

Yunusemre Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen merkez, 15 Mayıs 2025 tarihinde hizmete açıldı. Merkez; modern altyapısı, profesyonel ekibi ve geniş doğal yaşam alanlarıyla sahipsiz hayvanların bakım ve tedavisinde önemli bir rol üstleniyor.

Merkezde sahipsiz statüsündeki hayvanların bakımı, kısırlaştırılması, çiplenerek ve küpelenerek kayıt altına alınması, beslenmesi, barınması ve hastalık durumlarında tedavileri titizlikle yürütülüyor. Kurum kadrosu 11 veteriner hekim, 3 veteriner teknikeri ve 42 personel olmak üzere toplamda güçlü bir ekipten oluşuyor.

Alan ve birimler

Yunusemre Hayvan Yaşam Merkezi, hastane bölümü ile geniş doğal yaşam merkezi olmak üzere iki ana yapıdan meydana geliyor. Doğal yaşam alanı içinde anneli-yavrulu birimler (2 adet), kedi evleri, karantina ve hasta kabul birimi, bulaşıcı-paraziter hastalık birimi ve iki adet yasaklı ırk birimi bulunuyor.

Yeni padoklar yapılıyor

Merkezde 1770 sahipsiz köpeğin barındığı öğrenilirken, doğal yaşam alanındaki aktif kullanılan 34 padok, hayvanların açık alanda konforlu bir yaşam sürmelerine imkan tanıyor. Padoklarda kötü hava şartlarına karşı sundurma ve kulübeler de yer alıyor. Artan ihtiyaç doğrultusunda yeni padokların yapımına devam edildiği bildirildi.

Tedavi, operasyon ve bağış desteği

Merkezin hastane bölümünde tedavi, operasyon ve tüm veterinerlik işlemleri uzman hekimler tarafından gerçekleştiriliyor. Modern donanımlarla güçlendirilen hastanede hayvanların sağlıklı bir yaşam sürmesi için gerekli tüm tıbbi süreçler uygulanıyor.

Merkez, hayvanların yaşam şartlarını iyileştirmek için vatandaşların desteğini de önemsiyor. Kulübe, mama, halı ve örtü gibi malzeme bağışları kabul ediliyor. Düzenlenen beslenme programları kapsamında can dostlara düzenli mama ve besin takviyesi sağlanıyor.

Ziyaretler ve hayvansever görüşleri

Hayvanseverler, merkezi haftanın 7 günü 10.30-12.00 ve 13.30-15.00 saatleri arasında ziyaret edebiliyor. Merkezin daimi ziyaretçilerinden Aybike Usanmaz, hizmetlerden son derece memnun olduğunu belirterek şunları söyledi: "Her Pazartesi günü buraya arkadaşım ile geliyoruz. Gördüğümüz görüntüler çok güzel ve iç açıcı. Çalışanların gönüllülerden oluşması bizi mutlu ediyor. Böyle bir barınak açıldığı için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’a teşekkür ediyorum."

Bir diğer ziyaretçi İrem Tayfur ise duygularını şöyle ifade etti: "Yaklaşık 3-4 aydır her Pazartesi geliyoruz. Bazı köpekler biz buradayken büyüdü ve farklı bölümlere geçti; onları hâlâ takip edebiliyoruz. Çalışanların hayvansever olması çok önemli. Sorularımıza yanıt alabiliyoruz, bilgi paylaşımı çok iyi. Hayvanları genel olarak iyi kilolarda görüyoruz. Sadece merkezin şehir merkezine biraz uzak olmasını bir eleştiri olarak söyleyebilirim. Her gelişimizde mama ve ihtiyaçlara göre malzeme getirmeye çalışıyoruz."

Sahiplenme çağrısı

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, merkezde sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi vererek vatandaşları desteğe davet etti: "Burada her can dostumuz sevgiyle, şefkatle ve veteriner hekimlerimizin profesyonel bakımıyla korunuyor. Belediye Başkanımız Semih Balaban, hayvanlar konusunda çok hassas. Onlar burada bize emanet. Birlikte çok daha güzel bir yaşam kurabiliriz. Sizleri bu yuvaları ziyaret etmeye, bir cana yuva olmaya ya da sadece bir kap mama desteğiyle bu iyiliğin parçası olmaya davet ediyorum. Unutmayalım, sokaktaki her can, bizim sorumluluğumuzda. Gelin birlikte daha merhametli bir Manisa oluşturalım."

