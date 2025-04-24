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Yurt Genelinde Yağışlı Hava Etkisini Sürdürüyor

Yurt genelinde yağışlı havanın, gelecek hafta ortasına kadar etkili olacağı belirtildi.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 16:17
Yurt Genelinde Yağışlı Hava Etkisini Sürdürüyor

Yurt Genelinde Yağışlı Hava Etkisini Sürdürüyor

Yurt genelinde yağışlı havanın, gelecek hafta ortasına kadar etkisini sürdüreceği açıklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, haftalık hava durumu hakkında önemli bilgiler verdi.

Son hava durumu değerlendirmelere göre, yurt genelinde etkili olan yağışların önümüzdeki hafta ortasına kadar devam etmesi bekleniyor. Macit, yağışların özellikle yarın İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Göller Yöresi'nde, Antalya'nın iç kesimleri, Adana, Osmaniye ve Hatay'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağını vurguladı.

Yağışların kuvvetli olacağı bölgelerdeki vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Macit, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerindeyken, azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer mevsim normallerinin altına düşmesini beklediklerini ifade etti.

Üç Büyükşehirde Hava Durumu

İstanbul'da yarın için yağış beklenmediğini belirten Macit, hava sıcaklığının 20 derece civarında olacağını söyledi. Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul'da yer yer aralıklı yağışların görüleceği, hava sıcaklıklarının 17 dereceye kadar düşeceğinin altını çizdi.

Macit, İstanbul'da kuvvetli rüzgarın beklenmediğini, yarın sabah saatlerinde sis ve pus görülebileceğine de değindi.

Ankara'da hava sıcaklıklarının 17 ila 20 derece arasında değişeceğini ifade eden Macit, yarından sonra üç gün boyunca gök gürültülü sağanağın süreceğini anlattı.

İzmir'de de gök gürültülü sağanakların cumartesiye kadar devam etmesini beklediklerini dile getiren Macit, hava sıcaklıklarının 20 derecelerde seyredeceğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

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