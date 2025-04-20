Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri 2023: 204 Boğa, 800 Bin Lira Ödül Dağıtıldı

Yusufeli Boğa Güreşleri Tarihi Bir Etkinlikle Sona Erdi

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 2 asırlık bir geçmişe sahip olan Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Yusufeli Belediyesi ve Yusufeli Boğacılar Derneği iş birliği ile düzenlenen etkinlik, Orman Parkı Meydanı'nda 3 gün boyunca devam etti.

204 Boğanın Mücadelesi

Etkinlikte Artvin, Erzurum ve Rize'den toplam 204 boğa arenada mücadele etti. Binlerce izleyicinin katıldığı güreşlerde boğalar, ağırlıklarına göre deste, ayak, küçük orta, orta, büyük orta, baş altı, baş ve süper baş kategorilerinde yer aldı.

Ödüller ve Şampiyonlar

Güreşler sonunda dereceye giren boğa sahiplerine toplamda 800 bin lira para ödülü dağıtıldı. En prestijli kategoride şampiyon olan boğa sahibi ise 110 bin lira ile ödüllendirildi.

Arena Dışında Heyecan Dolu Anlar

Büyük orta kategorisinde Özgür Türkeş Erdem'e ait "Kral" ile Burak Kurt'a ait "Ateş" isimli boğalar karşı karşıya geldi. Yaklaşık yarım saat süren güreşte, boğalar arenanın demir kapısını kırarak dışarı çıktı ve park halindeki araçların arasında 15 dakika süren bir mücadeleye devam etti.

Güreşleri İzleyenlerden Yorumlar

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin’in boğa güreşleriyle Türk kültürüne önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, "Yusufeli'nde barış dolu bir ortamda boğa güreşleri izleniyor. Arenada kavga yok, sadece eğlence var," dedi.

Gelecek Yıllar için Umut Var

Yusufeli Belediye Başkanı Barış Demirci, ilçe merkezinin yeni yerleşim yerine taşınmasından dolayı 2 yıldır boğa güreşlerinin düzenlenemediğini hatırlattı. Demirci, bu yıl düzenlenen etkinlikte toplamda 204 boğanın arenaya çıktığını ve alanın dolup taştığını ifade etti.

Boğa Sahiplerinin Hikayeleri

Orta boy kategorisinde "Kibar" isimli boğasıyla şampiyon olan Osman Demir, 10 yıldır boğa beslediğini, boğa sevgisinin dedesinden geldiğini belirtti. Her festivalde farklı deneyimler edinerek boğa güreşlerine katıldığını söyledi.

Yusufeli'nin geleneksel boğa güreşleri, yalnızca bir yarışma değil, aynı zamanda yoğun bir kültürel mirasın yaşatıldığı bir etkinlik olarak değerlendiriliyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2 asırlık geçmişe dayanan boğa güreşleri kültürünü yaşatmak için düzenlenen Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri sona erdi. Artvin, Erzurum ve Rize'den 204 boğanın yer aldığı güreşlerde 800 bin lira ödül dağıtıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2 asırlık geçmişe dayanan boğa güreşleri kültürünü yaşatmak için düzenlenen Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri sona erdi. Artvin, Erzurum ve Rize'den 204 boğanın yer aldığı güreşlerde 800 bin lira ödül dağıtıldı.