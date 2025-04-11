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Yuvacık Barajı'nın Doluluk Oranı Mevsim Normallerinin Altında Kaldı

Yuvacık Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 69, Nisan ve Mayıs yağışları bekleniyor.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 13:09
Yuvacık Barajı'nın Doluluk Oranı Mevsim Normallerinin Altında Kaldı

Yuvacık Barajı'nda Su Seviyesi Düşük

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı, %69 doluluk oranıyla mevsim ortalamalarının altında kalmış durumda. Bugün itibarıyla barajda 35 milyon 40 bin metreküp su bulunuyor.

Namazgah Barajı'ndaki Durum

Diğer önemli su kaynağı olan Namazgah Barajı'nda ise doluluk oranı %48'e gerileyerek sadece 11 milyon 3 bin metreküp suya ulaşabilmiştir.

İSU Genel Müdürü Açıklamalarda Bulundu

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü Ali Sağlık, yaptığı açıklamada, Yuvacık Barajı'nın üçte ikisinin dolu olduğunu, daha önce böyle bir durum yaşanmadığını belirtti. Sağlık, genellikle yaz dönemine %100 doluluk oranıyla girdiklerini fakat geçen yılki kuraklığın etkisiyle problem yaşandığını ifade etti.

Sağlık, "Yer altı suları çekildi. Eriyen kar suları toprak tarafından emildi ve akışa geçemedi. Nisan ve Mayıs aylarındaki yağışlarla barajın doluluğunun artmasını bekliyoruz." sözlerini kullandı.

Suyun Yönetimi ve Gelecek Önerileri

İSU Genel Müdürü, Kocaeli halkını susuz bırakmayacaklarını ancak sanayiciler, esnaflar ve vatandaşlar için büyük bir sorumluluk doğduğunu vurguladı. Ayrıca, şu anda Yuvacık Barajı'na Sapanca Gölü'nden su takviyesi yapılmadığını da sözlerine ekledi.

Kocaeli'de eriyen kar suları, kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık...

Kocaeli'de eriyen kar suları, kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nı doldurmaya yetmedi.

Kocaeli'de eriyen kar suları, kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık...

Kocaeli'de eriyen kar suları, kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nı doldurmaya yetmedi.

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