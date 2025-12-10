DOLAR
Zelenskiy: ABD Yardımıyla 3 Ay İçinde Ukrayna'da Seçim Yapılabilir

Zelenskiy, ABD ve Avrupalı ortak desteğiyle Ukrayna'da 60-90 gün içinde seçim düzenlenebileceğini açıkladı; parlamentoya sıkıyönetim döneminde seçim için yasa tasarıları sunacak.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 11:03
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde olası bir seçimin gelecek 60 ila 90 gün içinde düzenlenebileceğini açıkladı.

Basın mensuplarına dün yaptığı açıklamada Zelenskiy, "Seçime hazırım. ABD’nin bana yardım etmesini istiyorum. Avrupalı ortaklarımız ile birlikte seçimin güvenliğini garanti altına alabiliriz. Böylece Ukrayna gelecek 60 ila 90 gün arasında bir seçim için hazır olacaktır" dedi.

Zelenskiy, savaş nedeniyle ilan edilen sıkıyönetim koşullarında seçim yapılmasına olanak tanıyacak yasa tasarılarını hazırlaması için parlamentoya başvuracağını bildirdi.

2019 yılında göreve gelen ve görev süresi geçtiğimiz yıl dolan Zelenskiy, iktidarı bırakmamak için seçimlerden kaçındığı yönündeki iddiaları "tamamen kifayetsiz" olarak nitelendirip reddetti.

Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz, demokrasi hakkında konuşuyorlar ama durum artık demokrasinin olmadığı bir noktaya geliyor" diyerek Ukrayna'yı eleştirmişti.

Anketler, savaş koşullarında seçim yapılmasına halkın geniş ölçüde karşı olduğunu gösterse de seçmenlerin siyaset alanında 2019'dan bu yana yeni isimler görmek istediği belirtiliyor.

Adayların cephe hattına yakın bölgeler ile Rusya'nın işgal ettiği yerlerdeki seçmenlerin oy kullanıp kullanamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY (ARŞİV)

