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Zelenskiy, BMGK'dan Rusya'ya Barış Zorlaması İçin Destek Talep Etti

Ukrayna lideri Zelenskiy, BMGK'de Rusya'nın barışa zorlanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 23:42
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 23:42
Zelenskiy, BMGK'dan Rusya'ya Barış Zorlaması İçin Destek Talep Etti

Zelenskiy, BM Güvenlik Konseyi'nde Kritik Açıklamalarda Bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne hitap ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uluslararası normları ihlal ettiğine dikkat çekti. Konuşmasında, Rusya'nın barışa zorlanmasının gerekliliğini ifade etti.

Uluslararası Destek Çağrısı

Zelenskiy, Ukrayna'nın Barış ve Güvenliğinin Sağlanması konulu oturumda yaptığı konuşmada, "Putin o kadar çok uluslararası normu ve kuralı çiğnedi ki kendi başına durmayacak. Rusya sadece barışa zorlanabilir ve tam da ihtiyaç duyulan şey bu," dedi.

Kremlin'in Saldırganlığı

Ukrayna lideri, Kremlin yönetiminin savaşta "tek saldırgan" olduğunu ve Rusya'nın saldırılarını genişlettiğini belirtti. Ayrıca, bu kış Rusya'nın ülkesinin enerji sistemlerini hedef almayı planladığını ve bu konuda kanıtlara sahip olduklarını duyurdu.

Barış Süreci İçin Birlik Çağrısı

Zelenskiy, "Birlik her zaman barış için işe yarar ve savaşı tamamen sona erdirmek için ikinci barış zirvesini hazırlamalıyız," diyerek, ulusları, "BM Şartı'na gerçekten saygı duyan herkesi" bu sürece katılmaya davet etti.

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