Zelenskiy: 'Putin, savaşı büyütmek için ikinci adımı attığını itiraf etti'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Kritik Açıklamalar

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk kez yeni tip balistik füzeyle yaptığı saldırıya dair önemli açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırıyla ilgili olarak, 'Bugün Putin, bu yıl savaşı büyütmek için ikinci adımı attığını itiraf etti.' dedi.

Zelenskiy, Putin'in 'Oreşnik' adını verdiği orta menzilli füze ile Dnipro kentindeki bir askeri sanayi kompleksine düzenlediği saldırıya dikkat çekerek, 'Yeni bir balistik füze kullanıldı. Putin, Ukrayna'nın en büyük şehirlerinden biri olan Dnipro'yu vurdu.' şeklinde konuştu.

Askeri Durum ve Uluslararası Reaksiyon

Rusya'nın en az 11 bin Kuzey Koreli askeri savaşa dahil ettiğini belirten Zelenskiy, 'Bu, Rusya'nın bir yıl içinde gerilimi tırmandırmaya yönelik ikinci adımıdır.' ifadesini kullandı. Saldırıların, Birleşmiş Milletler Şartı'nın ihlali olarak yorumlandığını vurgulayan Zelenskiy, 'Bu, savaşın ölçeğinde ve vahşetinde açık ve ciddi bir artıştır.' dedi.

Putin'in, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı uzun menzilli füzeleri kullanmasıyla ilgili açıklamasını eleştiren Zelenskiy, 'Bugün Ukrayna'ya yönelik kullanılan balistik füze, Rusya'nın kesinlikle barış istemediğinin bir başka kanıtıdır.' diye ekledi.

Ukrayna'nın Savunma Hakkı

Yoğun saldırılar altındaki Ukrayna'nın kendini savunma hakkını vurgulayan Zelenskiy, ülkesinin uzun menzilli silahları daha önce de kullanmış olduğunu belirtti. Dünyanın Rus saldırılarına yeterli ölçüde tepki vermediğini ifade eden Zelenskiy, 'Rusya'yı ancak güç kullanarak mümkün olan gerçek barışa zorlamak gerekiyor. Aksi takdirde sadece Ukrayna'ya yönelik değil, sonsuz Rus saldırıları, tehditler ve istikrarsızlaştırma yaşanacaktır.' sözleriyle durumu özetledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.