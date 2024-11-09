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Zelenskiy ve Trump Arasında Kurulan Diyalog: Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan Açıklamalar

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Zelenskiy ve Trump arasında kurulan diyaloğun devam ettiğini ve Avrupa'nın desteğinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 22:19
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 22:19
Zelenskiy ve Trump Arasında Kurulan Diyalog: Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan Açıklamalar

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'dan Önemli Açıklamalar

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında yapılan telefon görüşmesinin, liderler arasında zaten mevcut olan doğrudan iletişimi kanıtladığını belirtti. Sybiha, bu görüşmenin hızının önemine değinerek, "Başkan Zelenskiy ile başkan seçilen Trump arasındaki diyalog zaten kurulmuş durumda," ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisiyle Ortak Basın Toplantısı

İstanbul’daki temasları sırasında Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Sybiha, Rusya-Ukrayna Savaşının devam ettiğini ve AB’nin desteği için teşekkürlerini iletti.

Gelecek Temaslar Üzerine Görüşmeler Yapıldı

Sybiha, Trump ile yapılan telefon görüşmesinde gelecekteki muhtemel temasların da konuşulduğunu ve bu konudaki pratik hazırlıkların başlatılmasına yönelik mutabakata varıldığını ifade etti.

Müttefiklere Destek Çağrısı

Sybiha, müttefiklerin ülkesine destek sunmasının önemine dikkat çekerek, "Bu nitelikteki küresel değişikliklerin, Ukrayna için adil bir barışa ulaşmayı hızlandıracak bir umut sağladığını" vurguladı. Ayrıca, Rusya'nın Kuzey Koreli askerleri savaşa dahil ettiğini öne sürerek, bunun Avrupa ve Güneydoğu Asya'nın güvenliğini tehdit ettiğini savundu.

AB'nin Desteği ve Yaptırım Paketleri

Borrell, AB’nin Ukrayna'ya olan desteğinin sarsılmaz olduğunu belirterek, Rusya'ya yönelik 15. yaptırım paketi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Borrell, "Daha fazla askeri destek, daha fazla eğitim fırsatı ve daha hızlı teslimat sağlanmalı," diyerek bunun gerekliliğine dikkat çekti.

Müzakere Durumu ve Eğitim Misyonları

Borrell, Vladimir Putin'in müzakereleri istemediğini öne sürerek, Ukrayna'nın müzakere masasına oturma kararının kendisine ait olduğunu dile getirdi. Ayrıca, AB ülkelerinde Ukraynalı askerlerin eğitim almaya devam ettiğini fakat henüz ortak bir karar alınamadığını belirtmiştir.

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Zelenskiy ve Trump Arasında Kurulan Diyalog: Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan Açıklamalar

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