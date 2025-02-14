Zelenskiy ve Vance Münih'te Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ABD Başkan Yardımcısı Vance Bir Araya Geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Münih’te gerçekleştirilen 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) çerçevesinde bir araya geldi. Zelenskiy, resmi Telegram hesabından yapmış olduğu paylaşımda, bu önemli buluşma hakkında bilgi verdi.

Kritik Görüşmeler ve İşbirliği

Zelenskiy, Vance ile birlikte ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile de görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı. Görüşmelerde önemli konular üzerinde durduklarını belirten Zelenskiy, Kellogg’un Kiev’i ziyaret etmesini beklediklerini ifade etti. "Ekiplerimiz belge üzerinde çalışmaya devam edecek,” dedi.

Barış Müzakerelerine Vurgu

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi yönünde olası müzakereler üzerinde duran Zelenskiy, "Gerçek ve garantili barışa doğru en kısa sürede ilerlemeye hazırız. Başkan Trump'ın, savaşın durdurulması ve Ukrayna’ya adalet ve güvenlik garantilerinin sağlanmasına yardımcı olabilecek kararlılığını takdir ediyoruz," ifadelerini kullandı.