Zernek Barajı'na araç düştü: Van Gürpınar'da 3 kişi için arama-kurtarma

Zernek Barajı'na araç düştü: Van Gürpınar'da arama-kurtarma başlatıldı

112'ye gelen ihbar sonrası ekipler bölgeye sevk edildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde, gelen ihbar üzerine Zernek Barajı bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Olay, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı bölgesinde meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Görgü tanığının ifadesine göre kontrolden çıkan araç baraj suyuna düştü ve araçta 3 kişi bulunduğu bildirildi; ekipler olay yerine ulaşarak arama-kurtarma çalışmalarına başladı.

Çalışmaların sürdüğü bildirildi.

VAN’IN GÜRPINAR İLÇESİNDEKİ ZERNEK BARAJI’NA ARAÇ UÇTUĞU VE İÇERİSİNDE 3 KİŞİNİN BULUNDUĞU İHBARI ÜZERİNE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI.