Zernek Barajı'na araç düştü: Van Gürpınar'da 3 kişi için arama-kurtarma

Van'ın Gürpınar ilçesinde Zernek Barajı'na araç düştü. 112'ye gelen ihbar üzerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri arama-kurtarma başlattı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 11:26
112'ye gelen ihbar sonrası ekipler bölgeye sevk edildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde, gelen ihbar üzerine Zernek Barajı bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Olay, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı bölgesinde meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Görgü tanığının ifadesine göre kontrolden çıkan araç baraj suyuna düştü ve araçta 3 kişi bulunduğu bildirildi; ekipler olay yerine ulaşarak arama-kurtarma çalışmalarına başladı.

Çalışmaların sürdüğü bildirildi.

