Zernek Barajı’na uçan araç: 2 kişi hayatını kaybetti

Van’ın Gürpınar ilçesinde Zernek Barajı’na uçan araçtan 2 kişi ölü çıkarıldı; sualtı arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 11:57
Van-Hakkari karayolu üzerinde kaza: kurtarma çalışmaları sürüyor

Van’ın Gürpınar ilçesindeki Zernek Barajına uçan araçtan 2 kişi ölü olarak çıkarıldı.

Olay, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı bölgesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Görgü tanığının ifadesine göre, içinde 3 kişinin bulunduğu bir araç kontrolden çıkarak baraj suyuna uçtu. Su altı arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 2 kişi sudan ölü olarak çıkarıldı.

Sudan çıkarılan şahısların cenazeleri ambulansa alınırken, arama kurtarma çalışmaları bölgedeki ekipler tarafından devam ediyor.

