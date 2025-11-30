Zernek Barajı’na uçan araç: 2 kişi hayatını kaybetti

Van-Hakkari karayolu üzerinde kaza: kurtarma çalışmaları sürüyor

Van’ın Gürpınar ilçesindeki Zernek Barajına uçan araçtan 2 kişi ölü olarak çıkarıldı.

Olay, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı bölgesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Görgü tanığının ifadesine göre, içinde 3 kişinin bulunduğu bir araç kontrolden çıkarak baraj suyuna uçtu. Su altı arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 2 kişi sudan ölü olarak çıkarıldı.

Sudan çıkarılan şahısların cenazeleri ambulansa alınırken, arama kurtarma çalışmaları bölgedeki ekipler tarafından devam ediyor.

VAN’IN GÜRPINAR İLÇESİNDEKİ ZERNEK BARAJI’NA UÇAN ARAÇTAN 2 KİŞİ ÖLÜ OLARAK ÇIKARILDI.