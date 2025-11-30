Zernek Barajı'na Uçan Araç Kazasında Cihat Durna Yüksekova’da Toprağa Verildi

Van-Hakkari karayolunda meydana gelen kazada, içlerinde Rojhat Durgun (21), Cihat Durna (22) ve Furkan Özdemir (20) bulunan otomobil, kontrolden çıkarak Zernek Barajına uçtu. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kurtarma Çalışmaları ve Otopsi Süreci

Su altı arama kurtarma ekiplerinin zorlu çalışması sonucu üç gencin de cansız bedenine ulaşıldı. Barajdan çıkarılan cenazeler, otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yüksekova’da Taziye ve Defin

İşlemlerin tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden gençlerden Cihat Durnanın naaşı karayolu ile memleketi Yüksekovaya getirildi. İlçe halkının yasa büründüğü cenaze töreninde Durna, İpekyolu üzerindeki İnanlı Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Durna ailesi, taziyeleri Aksu Mahallesi Camiinde kabul edecek.

