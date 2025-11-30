Zernek Barajı’nda ROW ile Sualtı Araması: Kayıp Furkan Özdemir İçin Çalışmalar Sürüyor

Zernek Barajı'na düşen otomobilde kaybolan Furkan Özdemir'i bulma çalışmaları, Van Emniyet Müdürlüğü'ne ait ROW cihazının da kullanıldığı aramalarla sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 14:21
Zernek Barajı’nda ROW ile yoğun sualtı araması

Van-Hakkari karayolu üzerindeki kaza sonrası kayıp şahıs aranıyor

Van’ın Gürpınar ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin Zernek Barajı’na düşmesi sonucu kaybolan bir kişiyi bulma çalışmaları devam ediyor.

Olay, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Zernek Barajı bölgesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarın ardından bölgeye sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Görgü tanığının ifadesine göre araçta bulunan 3 kişiden birinin baraj suyuna düştüğü bildirildi. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Rojhat Durğun (21) ve Cihat Durna (22) sudan çıkarıldı.

Suya batan 01 BBH 295 plakalı otomobilden çıkarılan iki kişinin cenazesi Gürpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kayıp olan Furkan Özdemir için aramalar halen sürüyor.

Arama çalışmaları Van Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) sualtı arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülüyor. Van Emniyet Müdürlüğü'ne ait ROW (Sualtı Görüntüleme Cihazı) da çalışmalarda kullanıldı ancak şimdiye kadar herhangi bir sonuca ulaşılamadığı belirtildi.

