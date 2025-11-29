Zeus Mağarası Kuşadası'nda: Mitolojik Durağı ve Serin Suları

Zeus Mağarası Kuşadası’nda Ziyaretçilerini Bekliyor

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda mitolojik bir durak

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yer alan Zeus Mağarası, mitolojinin izlerini ve serin sularını görmek isteyenleri ağırlıyor.

İlçenin mitolojik durağı olarak tabir edilen mağara, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı sınırları içinde bulunuyor. Efsaneye göre Gök Tanrısı Zeus, kardeşi Poseidon’un öfkesinden kaçarak burada saklanmış.

Mağaranın doğal oluşumu da dikkat çekiyor; içeride dağdan gelen tatlı su ile denizden gelen tuzlu suyun buluşmasıyla oluşan benzersiz bir ekosistem yer alıyor.

Su sıcaklığının yıl boyunca yaklaşık 5 derece olması sebebiyle özellikle yaz aylarında mağaraya ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kuşadası’na gelen ziyaretçileri mağarayı görmeden Milli Park’a geçmemeleri konusunda uyarıyor.

