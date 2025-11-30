Zonguldak Çaycuma'da Otomobil Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Çaycuma-Zonguldak kara yolu Sanayi Işıklı Kavşak mevkiinde gerçekleşti. Bartın yönünden Zonguldak istikametine seyreden 74 DF 190 plakalı otomobili kullanan B.G. yönetimindeki araç, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü B.G. ve araçtaki B.G. yaralandı.

Müdahale ve Hastane

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kusur Tespiti ve İnceleme

Şarampole uçan otomobil, olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

