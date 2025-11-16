Zonguldak Ereğli'de Gece Asayiş ve Huzur Uygulaması
Emniyet ekiplerinden kapsamlı denetim
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde emniyet ekiplerince gerçekleştirilen genel asayiş ve huzur uygulaması, gece saatlerinde ilçe genelinde uygulandı.
Denetimler kapsamında eğlence mekanları, metruk binalar ve ilçe genelindeki çeşitli noktalar tek tek kontrol edildi. Uygulama sırasında vatandaşların ve mekanların güvenliğine yönelik detaylı incelemeler yapıldı.
Ayrıca uygulama kapsamında çok sayıda kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi.
Yetkililer, denetimlerin ilçede huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi.
