Zonguldak'ta batan gemide kayıp olan 12 gemicinin isimleri açıklandı

Dün Zonguldak'ta meydana gelen fırtına, sığındığı limandan çıkan Türk bayraklı 'Kaftametler' adlı gemiyi mendireğe çarptırarak batırdı. Gemiden kopan irtibat sonrasında kaybolan 12 Türk denizcinin isimleri de tespit edildi.

Zonguldak'ta batan gemide kayıp olan 12 gemicinin isimleri açıklandı
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Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı Kafkametler gemisi, şiddetli fırtına nedeniyle Zonguldak'taki Ereğli Limanı'na sığındı.

GEMİ MENDİREĞE ÇARPARAK BATTI

Gemi, limandan tekrar denize açıldıktan sonra irtibat kesildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle geminin sürüklenerek mendireğe çarparak battığını açıkladı.

yük gemisi

İSİMLER BELLİ OLDU: 12 MÜRETTEBATIN AKIBETİ BELİRSİZ

Geminin mürettebatında bulunan 12 Türk denizcinin kimlikleri ise belli oldu.. Ancak, irtibatın hala kurulamamış olması endişeleri arttırıyor.

Gemideki Mürettebatın İsimleri:

Kaptan Cemal Turan

2'nci Kaptan Hıfzı Tarhan

Telsiz Zabiti Berke Çamurtaş

Başmühendis Veli Özel

2'nci Makinist Göksel Özel

Güverte Ustası Tamer Özer

Usta Gemiciler İsmail Kaptan ile Satılmış Uslu

Gemici Mustafa Nacar

Usta Makinist Cüneyt Aygen

Yağcı Ömer Hebip

Aşçı Metin Usta

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