Zonguldak'ta batan gemide kayıp olan 12 gemicinin isimleri açıklandı
Dün Zonguldak'ta meydana gelen fırtına, sığındığı limandan çıkan Türk bayraklı 'Kaftametler' adlı gemiyi mendireğe çarptırarak batırdı. Gemiden kopan irtibat sonrasında kaybolan 12 Türk denizcinin isimleri de tespit edildi.
Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı Kafkametler gemisi, şiddetli fırtına nedeniyle Zonguldak'taki Ereğli Limanı'na sığındı.
GEMİ MENDİREĞE ÇARPARAK BATTI
Gemi, limandan tekrar denize açıldıktan sonra irtibat kesildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle geminin sürüklenerek mendireğe çarparak battığını açıkladı.
İSİMLER BELLİ OLDU: 12 MÜRETTEBATIN AKIBETİ BELİRSİZ
Geminin mürettebatında bulunan 12 Türk denizcinin kimlikleri ise belli oldu.. Ancak, irtibatın hala kurulamamış olması endişeleri arttırıyor.
Gemideki Mürettebatın İsimleri:
Kaptan Cemal Turan
2'nci Kaptan Hıfzı Tarhan
Telsiz Zabiti Berke Çamurtaş
Başmühendis Veli Özel
2'nci Makinist Göksel Özel
Güverte Ustası Tamer Özer
Usta Gemiciler İsmail Kaptan ile Satılmış Uslu
Gemici Mustafa Nacar
Usta Makinist Cüneyt Aygen
Yağcı Ömer Hebip
Aşçı Metin Usta