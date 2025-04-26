Zonguldak'ta Ev Hanımı Necla Özçelik, Hasır Çanta ile Girişimci Oldu

Zonguldak'ta, Necla Özçelik (50), internetten öğrendiği hasır çanta yapımını dükkan açarak ekonomik bir fırsata dönüştürdü. Boş zamanlarını değerlendirmek için yaklaşık 4 yıl önce bu alanda kurslar alan Özçelik, hızla kendini geliştirerek yaptı çantaların beğenilmesiyle satışa başlamış.

Özçelik, dükkanını açtıktan sonra ürünlerini yalnızca Zonguldak ile sınırlı kalmayıp ülkenin farklı şehirlerine ve yurt dışına da gönderiyor. Çeşitli etkinliklerde ürünlerini sergileyerek daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Aynı zamanda, ev hanımlarına hasır çanta yapımını öğretmek amacıyla kurslar veren Özçelik, bu şekilde maddi destek sağlamalarına yardımcı oluyor. "Ev hanımları çantaları sergilerde ve fuarlarda satıyorlar. Onlar da para kazanıyor, ailelerine maddi destek oluyorlar," şeklinde ifade etti.

Özçelik, tamamen kendi imkanlarıyla bu işe başladığını vurgulayarak, "İnternetteki videolar sayesinde çanta yapmayı öğrendim. Ürünlerim büyük ilgi gördü ve sosyal medya üzerinden satış yapmaya başladım. Daha sonra dükkan açtım," dedi.

Üretmenin önemine dikkat çeken Özçelik, "Kadınlara her zaman destek oldum. Herkesin bir şeyler üretmesini önemli buluyorum. Kendilerine güvenmeliler, kadınlar her şeyi yapabilir," diyerek cesaretlendirici bir mesaj verdi.

Zonguldak'ta internetten hasır çanta yapımını öğrenen ev hanımı Necla Özçelik (sağda), kendi dükkanını açarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Zonguldak'ta internetten hasır çanta yapımını öğrenen ev hanımı Necla Özçelik (sağda), kendi dükkanını açarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.