Zonguldak’ta narkotik operasyonu: 8 gözaltı, bonzai ve ecstasy ele geçirildi

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’nün narkotik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı; bonzai, esrar, ecstasy, makaron ve bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:54
Zonguldak’ta narkotik operasyonu: 8 gözaltı, bonzai ve ecstasy ele geçirildi

Zonguldak’ta narkotik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü’nden operasyon açıklaması

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği narkotik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen maddeler ve sürece ilişkin detaylar şöyle:

Ele geçirilenler: 2 kilo 600 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 6 gram esrar, 202 adet ecstasy, 43 karton dolu makaron sigara, 245 paket dolu makaron ve 16 kilo 500 gram bandrolsüz tütün.

Gözaltına alınan şüpheliler: F.Ç, M.K, O.K, E.G, G.K, Ş.B, S.K ve A.T.

Operasyon kapsamında F.Ç, M.K, O.K ve E.G isimli 4 şüpheliye "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem uygulanırken; G.K, Ş.B, S.K ve A.T isimli 4 şüpheli ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen A.T adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.K, Ş.B ve S.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

ZONGULDAK EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NCE YAPILAN NARKOTİK OPERASYONUNDA 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA...

ZONGULDAK EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NCE YAPILAN NARKOTİK OPERASYONUNDA 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

İLGİLİ HABERLER

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankırı'da Fotokapanlar: Vaşak, Karacalar ve Kurt Sürüsü
2
Sivas Ağırlama Halayı Meclis Gündeminde: Yanlış Figürler Eleştirildi
3
Şuhut'ta Din Görevlilerine Aylık Eğitim Toplantısı
4
8. Isparta Kitap Fuarı 12-21 Aralık 2025'te Başlıyor
5
Lüleburgaz'da Çiftçilere Hayvan Hastalıkları ve Salgın Tedbirleri Eğitimi
6
Diyarbakır'da 'Yerinde Çözüm' Mahallelere Taşındı
7
Şanlıurfa'da Minik Yazarların '20 Düş Yolculuğu' Kitabı Okurla Buluştu

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?