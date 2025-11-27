Zonguldak’ta narkotik operasyonu: 8 gözaltı, bonzai ve ecstasy ele geçirildi

Zonguldak’ta narkotik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü’nden operasyon açıklaması

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği narkotik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen maddeler ve sürece ilişkin detaylar şöyle:

Ele geçirilenler: 2 kilo 600 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 6 gram esrar, 202 adet ecstasy, 43 karton dolu makaron sigara, 245 paket dolu makaron ve 16 kilo 500 gram bandrolsüz tütün.

Gözaltına alınan şüpheliler: F.Ç, M.K, O.K, E.G, G.K, Ş.B, S.K ve A.T.

Operasyon kapsamında F.Ç, M.K, O.K ve E.G isimli 4 şüpheliye "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem uygulanırken; G.K, Ş.B, S.K ve A.T isimli 4 şüpheli ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen A.T adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.K, Ş.B ve S.K tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

