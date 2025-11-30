Zonguldak'ta Otomobil Evin Çatısına Uçtu — 3 Kişi Yara Almadan Kurtuldu

Zonguldak'ta kontrolden çıkan 74 AAV 446 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Bülbül Sokak'ta kullanılmayan bir evin çatısına düştü; araçtaki 3 kişi yara almadan çıktı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 14:56
Zonguldak'ta Otomobil Evin Çatısına Uçtu — 3 Kişi Yara Almadan Kurtuldu

Zonguldak'ta otomobil evin çatısına uçtu

Kaza Yeni Mahalle Bülbül Sokak'ta gerçekleşti

Zonguldak'ta kontrolden çıkan bir otomobil, Yeni Mahalle Bülbül Sokak üzerinde bulunan kullanılmayan bir evin çatısına düştü.

Olayda H.Ç. idaresindeki 74 AAV 446 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun alt kotunda bulunan kullanılmayan bir evin çatısına düştü.

Otomobilde bulunan sürücü H.Ç. ile ismi öğrenilemeyen diğer 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve trafik ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alarak kaza ile ilgili tutanak tuttu ve soruşturma başlattı. Yetkililer, araçta bulunan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı.

ZONGULDAK'TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BİR EVİN ÇATISINA UÇTU.

ZONGULDAK'TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BİR EVİN ÇATISINA UÇTU.

ZONGULDAK'TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BİR EVİN ÇATISINA UÇTU.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın'da Alt Geçitte Araç Yangını — İtfaiye Müdahale Etti
2
Memur-Sen ve Yeşilay Protokolü: Bağımlılıkla Mücadelede Kapasite Birliği
3
Antalya'da Çekiciye Yüklenen Araç Rampadan Uçtu: 2 Yaralı
4
TÜGVA Erzurum'da 'Zor Zamanlarda Umudu Korumak' Söyleşisi
5
CHP Lideri Özgür Özel'in Anahtar Listesi Açıklandı: PM'de 31 Yeni İsim
6
Şehit Polis Hatice Ünal Çankırı’da Toprağa Verildi
7
Batman'da Kuaför Dükkanında Mahsur Kalan 3 Kişi Kurtarıldı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı