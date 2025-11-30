Zonguldak'ta Otomobil Evin Çatısına Uçtu — 3 Kişi Yara Almadan Kurtuldu

Zonguldak'ta otomobil evin çatısına uçtu

Kaza Yeni Mahalle Bülbül Sokak'ta gerçekleşti

Zonguldak'ta kontrolden çıkan bir otomobil, Yeni Mahalle Bülbül Sokak üzerinde bulunan kullanılmayan bir evin çatısına düştü.

Olayda H.Ç. idaresindeki 74 AAV 446 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun alt kotunda bulunan kullanılmayan bir evin çatısına düştü.

Otomobilde bulunan sürücü H.Ç. ile ismi öğrenilemeyen diğer 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve trafik ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerinde güvenlik önlemleri alarak kaza ile ilgili tutanak tuttu ve soruşturma başlattı. Yetkililer, araçta bulunan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı.

ZONGULDAK'TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL BİR EVİN ÇATISINA UÇTU.