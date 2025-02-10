Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama
Zonguldak'ta yürütülen tefecilik ve yağma operasyonu, vatandaşları mağdur eden kişilere yönelik önemli bir adım oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 7 Şubat'ta düzenledikleri operasyonda 8 zanlıyı gözaltına aldı.
Yapılan operasyonda, zanlılara ait alanlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden S.S, S.B. ve M.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilere ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyon sırasında gözaltına alınan bir kişi, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Bu operasyon, Zonguldak'taki tefecilik suçlarının önüne geçilmesi ve halkın güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Bu operasyon, Zonguldak'taki tefecilik suçlarının önüne geçilmesi ve halkın güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.