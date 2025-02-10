Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Zonguldak'ta Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama

Zonguldak'ta yürütülen tefecilik ve yağma operasyonu, vatandaşları mağdur eden kişilere yönelik önemli bir adım oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 7 Şubat'ta düzenledikleri operasyonda 8 zanlıyı gözaltına aldı.

Yapılan operasyonda, zanlılara ait alanlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silahlar ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.