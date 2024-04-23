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Zonguldak’ta yer alan kaçak maden ocakları imha edildi

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde, kaçak bir şekilde işletilmekte olan 3 maden ocağının imha işlemi gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 23.04.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 14:35
Zonguldak’ta yer alan kaçak maden ocakları imha edildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde bulunan ve ruhsatsız şekilde işletilmekte olan 3 maden ocağının kapatılmasına ve imha edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, toplam 3 maden ocağında, 6 ton kömüre, 40 metre uzunluğunda raya, vinç ve vagonlara el konuldu. Ele geçirilen malzemelerin bir kısmı Orman Bölge Müdürlüğü’ne, kömür ise İlçe Özel İdaresi’ne verildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ise kaçak işletilen 3 maden ocağını imha etti.

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