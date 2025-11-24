Züleyha Eker: 22 Yılda 300 Görme Engelli Öğrenciye Işık Oldu

Adana’da yaşayan görme engelli Türkçe öğretmeni Züleyha Eker (55), 22 yıldır eğitim verdiği okulda kendi gibi görme engelli öğrencilere rehberlik ediyor. Eker, 22 yılda 300’den fazla öğrenci mezun ederek, onların hayata katılmalarına katkı sağladı.

Eğitim ve meslek hikayesi

Doğuştan görme engelli olan Eker, 1970’lerin Türkiye’sinde görme engelliler için sınırlı imkanlar nedeniyle okula düzenli devam edemedi. Yıllar sonra ilkokul, ortaokul ve liseyi dışarıdan tamamlayan Eker, üniversite eğitimini Hatay’da bitirerek Türkçe öğretmeni oldu. 2003 yılında Adana’daki Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler Okulunda göreve başlayan Eker, iki dekada yakın süredir bu alanda çalışıyor.

Eker, öğretmen olma serüvenini şöyle anlattı: "Doğuştan görme engelliyim. O günün şartlarına göre eğitim almak bu kadar kolay değildi. O sebeple eğitimimde gecikmeler yaşandı. Her yerde görme engelli okulları bulunmuyordu. Bu sebeple eğitime ileri yaşlarda başladım ve lisede dahil olmak üzere dışarıdan bitirdim. Üniversiteyi Hatay’da okudum. İyi ki de Türkçe öğretmeni oldum. Mesleğimi ve öğrencilerimi çok seviyorum"

Öğrencilerine yaklaşımı

Eker, görme engelli öğrencilerle çalışmanın kendisini motive ettiğini vurguluyor. Kendi deneyimlerinin, öğrencilere daha etkili destek sunmasına imkan verdiğini belirtiyor: "Kendim gibi görme engelli öğrencilere ders vermem çok önemli. Çünkü onları daha iyi anlayabildiğimi düşünüyorum. Empati yapabiliyorum, sorunlarını geçmişte bende yaşadığım için çözüm odaklı çalışmalar yapıyorum. Bir insanın yaşamına dokunmak çok önemli bir konu. Öğrencilerim buradan mezun olsa dahi takiplerini yapmaya çalışıyorum"

Mesajı: Birlikte güçlüyüz

Öğrencilerinin meslek sahibi olmasını en büyük hedefi olarak gösteren Eker, toplumsal katılım çağrısında bulunuyor: "Öğrencilerimin her birinin meslek sahibi olmasını istiyorum, en büyük isteğim o. Engeli olan vatandaşlar sürekli birilerinden bir şey beklememeli, hayata, yaşamın içerisine katılmalılar. Herkesin toplum için yapabileceği mutlaka bir şey vardır. Tek başımıza hiçbir şeyiz, birlikte güçlüyüz"

Züleyha Ekerin 22 yıllık eğitmenlik yolculuğu, görme engelli gençlerin eğitim ve istihdamda görünürlüğünü artırma adına örnek teşkil ediyor.

