100. Yıl Bulvarı’nda sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme hedefiyle sürdürülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına Tepebaşı ilçesinden devam ediyor. Çalışmaların odak noktası, Yukarı Söğütönü, Keskin, Uludere, Eğriöz ve Alınca mahallelerine ulaşım sağlayan 100. Yıl Bulvarı olarak belirlendi.

Altyapı tamamlandı, sıcak asfalt serimi yapılıyor:

Bölgede yürütülen proje kapsamında yol genişletme ve altyapı yenileme işlemleri tamamlanan bölümlere ekipler tarafından bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt kaplama uygulanıyor. Uygulama, sürüş konforunu artırmayı ve trafik güvenliğini yükseltmeyi amaçlıyor. Çalışmalar boyunca ulaşımın aksamaması için etaplı program izlendiği bildirildi.

Programlı ilerleme ve vatandaş odaklı çalışma:

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kent genelindeki yol standartlarının yükseltilmesinin öncelik olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, çalışmaların belirlenen program dahilinde, öncelikli güzergâhlarda etap etap tamamlanacağı ve vatandaşlara daha konforlu, güvenli ulaşım imkânı sağlanacağı belirtildi. Ekiplerin mesaiye hızlı ve titiz şekilde devam ettiği kaydedildi.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YOL YAPIM BAKIM VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI EKİPLERİ, KENT GENELİNDE ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK, VATANDAŞLARA DAHA KONFORLU VE GÜVENLİ BİR ULAŞIM İMKÂNI SUNMAK AMACIYLA YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.