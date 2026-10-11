12 gün sonra şanlıurfa'da bulunan Elvan, ailesiyle görüşmek istemedi

olayın gelişimi:

Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki Elvan Yücetaş, 28 Eylül sabahı çarşıya gitmek üzere evden ayrıldı. Kızlarından bir daha haber alamayan Yıldız ve Abdurrahman Yücetaş çifti, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

polis çalışması ve bulunma süreci:

İhbar üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri arama çalışmalarına başladı. Ekiplerin yürüttüğü soruşturma ve tespitler sonucunda Elvan Yücetaş'ın Şanlıurfa il merkezinde olduğu belirlendi. Kız, kaybolmasından 12 gün sonra polis ekiplerince bulundu.

sağlık durumu ve sonraki adımlar:

Bulunmasının ardından Elvan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, 12 gün boyunca Şanlıurfa'da parklarda yattığı bildirildi. Elvan'ın ailesiyle görüşmek istemediği ve gerekli araştırma ile işlemlerin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa'da bulunan çocuk koruma kuruluşu'na teslim edileceği aktarıldı. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ADIYAMAN’DA, 12 GÜN ÖNCE ÇARŞIYA GİTMEK İÇİN EVDEN AYRILAN VE KENDİSİNDEN BİR DAHA HABER ALINAMAYAN 16 YAŞINDAKİ ELVAN YÜCETAŞ, POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI SONUCUNDA ŞANLIURFA’DA BULUNDU