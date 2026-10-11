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Park halindeki otomobilden yükselen alevler Melikgazi'de paniğe neden oldu

Kayseri Melikgazi'de park halindeki 38 AEH 348 plakalı otomobil alev aldı; itfaiye müdahale etti, yangın söndürüldü ve araç kullanılamaz oldu.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 01:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Park halindeki otomobilden yükselen alevler Melikgazi'de paniğe neden oldu

olayın gelişimi:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde park halindeki 38 AEH 348 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyüp aracın büyük bölümünü sardı ve çevredeki vatandaşlarda endişeye yol açtı.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere hızlı müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü; ancak araç yapılan müdahaleye rağmen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış anı ve söndürme çalışmaları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yangının büyüme süreci ve ekiplerin müdahalesi net şekilde görüldü.

Olayla ilgili olarak yetkililer soruşturma başlattı ve yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor. Görgü tanıklarının beyanları ve olay yerindeki inceleme çalışmaları, soruşturmanın öncelikli unsurlarını oluşturuyor.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI. OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI. OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLÜRKEN, O ANLAR SANİYE SANİYE CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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