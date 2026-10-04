Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması

Denizli'nin Çivril ilçesinde, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla sabah namazı buluşması düzenlendi. Programa ilçe sakinleri katıldı ve etkinlik Ali Kameroğlu Camisi'nde gerçekleştirildi.

Programın akışı:

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından geçmişte camilerde ve din hizmetlerinde görev yapmış, vefat eden din görevlileri ile hayır hizmetlerinde bulunanlar için topluca dua edildi. Duaların ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu ve program hatıra fotoğrafı çekimiyle sonlandırıldı.

Müftünün vurguları:

İlçe Müftüsü Erkan Önder, sohbetinde camilerin İslam tarihi ve toplum hayatındaki yerine dikkat çekti. Önder, camilerin yalnızca ibadet mekanları olmadığını; Hz. Peygamber döneminden itibaren eğitim, istişare, dayanışma ve sosyal hayatın merkezlerinden biri olarak işlev gördüğünü belirtti. Müftü, camilerin fiziki olarak imar edilmesinin yanı sıra manevi yönünün güçlendirilmesinin önemini de vurguladı.

Etkinlik, toplumun ortak değerlerini hatırlatan, taziye ve şükran ifadesi içeren bir buluşma olarak kayda geçti. Katılımcılar, programın ardından gerçekleştirilen sohbet ve dualarla haftanın anlam ve önemine dair düşüncelerini paylaştı.

CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI