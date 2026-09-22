20 gündür kayıp otomobilin izini arkadaşının sakladığı otoparkta buldular

Kayseri'de çalınan otomobil bulundu:

Kayseri'de 20 gün önce çalındığı belirlenen otomobil, polis ekipleri tarafından bir binanın otoparkında park halinde bulundu. Yapılan çalışmada aracın sahibinin arkadaşı H.A. tarafından alındığı tespit edildi ve şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

soruşturmanın seyrine ilişkin bulgular:

Edinilen bilgiye göre, Hacılar ilçesinde bir ikametin önünden çalınan araç için sahibinin G.B. başvurusu üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü soruşturmada, aracı 20 gün önce alıp kayıplara karıştığı belirlenen kişinin aracın sahibiyle yakın ilişkide olan H.A. olduğu tespit edildi.

aracın teslimi ve hukuki süreç:

Otomobil, Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Zeren Geçidi Sokak'ta bulunan bir binanın otoparkında park halinde bulundu. Polis ekipleri şüpheli H.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerin ardından araç sahibi G.B.'ye teslim edildi. Hakkında adli işlem başlatılan H.A. ise karakola götürüldü.

KAYSERİ’DE BİR KİŞİNİN ARKADAŞI TARAFINDAN ÇALINAN OTOMOBİLİ POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN BİR BİNANIN OTOPARKINDA PARK HALİNDE BULUNDU. OTOMOBİLİN 20 GÜN ÖNCE ÇALINDIĞI ÖĞRENİLİRKEN, ŞÜPHELİ ŞAHIS POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANARAK, GÖZALTINA ALINDI.