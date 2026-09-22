Amasya'da geceyi aydınlatan yangın: gübre yüklü tır kullanılamaz hale geldi

Olayın gerçekleştiği nokta ve araç bilgisi

Amasya Ferhatarası mevkii çevre yolu bağlantısında, Samsun'dan yola çıkıp Şanlıurfa'ya doğru giden gübre yüklü tırın kabin bölümü olarak bilinen kupa kısmından aniden alevler yükseldi. Aracı kullanan İbrahim Halil Akçal yönetimindeki 63 K 6671 plakalı tırda yangın kısa sürede büyüyerek çevreyi aydınlattı ve dorseye sıçradı.

Müdahale anı ve sürücünün durumu:

Neye uğradığını şaşıran sürücü kendini dışarı atıp yardım istedi. Olay yerine hızla yönlendirilen polis ve itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ateşin kısa sürede araç kabinini kaplayıp dorseye sıçraması nedeniyle ekipler öncelikle çevre güvenliğini sağladı, ardından yangına müdahale ederek alevleri söndürdü ve yoğun ısıya maruz kalan bölümlerde soğutma çalışması yürüttü.

Hasar ve soruşturma:

Meydana gelen yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi; ancak tırın kullanılamaz hale geldiği ve önemli ölçüde hasar oluştuğu kaydedildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı ve hasar tespiti ile olayın olası sebepleri üzerinde çalışma yürütüleceği açıklandı.

AMASYA'DA SEYİR HALİNDEYKEN KUPA KISMINDAN YANMAYA BAŞLAYAN TIR ALEV TOPUNA DÖNDÜ. YANGIN EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.